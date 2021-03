Galeone fa fuori la Lazio: «Lotta Champions tra Juve, Atalanta e Napoli»

L’ex tecnico Galeone fa fuori la Lazio dalla lotta Champions. Secondo lui, sarà tra Juve, Atalanta e Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Giovanni Galeone ha parlato anche della Serie A e della lotta Champions.

SERIE A – «Il Napoli è ancora in corsa per tutto ed è artefice del proprio destino se vince in casa della Juve. La corsa è tra Juventus, Atalanta e Napoli con inserimento della Roma ma quest’ultima la vedo più difficile. Ieri la Nazionale nel secondo tempo ha rischiato tanto di subire gol per colpa della costruzione dal basso: io non vedo tutti questi vantaggi di ripartire da dietro. Credo che con il pubblico molte squadre avrebbero abbandonato questa idea di gioco perché la gente si sarebbe stancata di prendere gol in questo modo stupido».