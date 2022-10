Galeone: «Inzaghi bravo alla Lazio perchè non doveva scegliere...»

Giovanni Galeone ha commentato il momento dell’Inter, soffermandosi sul ruolo di Simone Inzaghi: le sue parole

«Se l’Inter in campionato è fuori dai giochi scudetto? Gioca malissimo e ho l’impressione che Inzaghi facesse bene alla Lazio perché non aveva da scegliere chi mettere in campo, viste le poche alternative. All’Inter ha preferito Correa a Dybala, alterna i difensori, cambia se uno è ammonito. Non ha e non dà certezze».