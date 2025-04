Galdi: «Ecco secondo me chi è la favorita per lo Scudetto? E sulla Nazionale dico questo»

Simone Galdi, giornalista di Telenord e telecronista per Eurosport, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24: le sue parole

Passando alla Serie A, la corsa Scudetto sembra essersi ridotta a due pretendenti, Napoli e Inter. Chi è la favorita per la vittoria?

«Vedo l’Inter sempre favorita, per la profondità della rosa e l’esperienza maturata in tempi recenti. Non va sottovalutato il Napoli, perché ha un gruppo compatto e un allenatore davvero top. Sarà una sfida bellissima, e per gli azzurri c’è il piccolo vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato.»

Un’ultima domanda sulla Nazionale: dopo la sconfitta contro la Germania, l’Italia sarà impegnata nelle sfide di qualificazione al Mondiale. Quali sono le possibilità degli azzurri contro la Norvegia, ora prima nel girone?

«Non vorrei riaprire il famoso dibattito, se l’Italia debba o meno avere paura della Norvegia. Di sicuro qualificarsi ai mondiali non è più scontato, per nessuno. Se persino il Brasile non è più la potenza di un tempo, a maggior ragione noi che manchiamo dal 2014 dobbiamo essere umili. Oggi gli Azzurri sono una buona squadra ma devono giocare sempre al massimo per fare risultato. Troppe distrazioni ci hanno punito, anche a Dortmund si è vista la mentalità sbagliata. L’Italia di Spalletti dovrà lavorare, lottare e dimostrare di essere degna del viaggio in Nord America. Sarà decisivo il ruolo del ct, dalla sua impostazione si potrà vedere davvero crescere un nuovo gruppo “mondiale”.»

