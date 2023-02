Galderisi: «Non farei drammi per ieri sera ma capisco i tifosi»

Galderisi, l’ex giocatore della Lazio esamina e commenta la prestazione dei biancocelesti di ieri contro la Juventus

L’eliminazione fa sempre male ma ora la Lazio deve guardare avanti, e concentrarsi sul campionato dove l’attende il Verona. A commentare la partita contro la Juventus ai microfoni di TMW è Galderisi, il quale esamina cosi la prestazione dei biancocelesti

PAROLE – «La Juve ha chiuso tutti gli spazi e sta crescendo. Dalla Lazio mi aspettavo una partita più cattiva, soprattutto nella qualità, ma non è facile contro una Juve compatta e cattiva. Non farei drammi ma capisco i tifosi che si aspettano un salto di qualità ma non arriva mai. La Lazio non dava la sensazione di poter far male a questa Juventus. Non è riuscita a fare nulla»

SARRI – «L’allenatore deve stare attento a quello che dice, a gestire certi momenti. Devi essere quello che si prende le responsabilità e si va avanti. L’entusiasmo preso col Milan doveva essere decisivo ancora adesso»

«Invece non è stato così. Sarri e Mourinho a modo suo si prendono le responsabilità. Tra le uscita di Roma e Lazio c’è differenza comunque. Ormai Roma e Lazio sono lì, l’Europa è loro, ora vedremo che faranno»

«Quali sono gli obiettivi? Sono in zona Champions e lì devono arrivare, devono puntare ai primi quattro posti, perché altro non possono fare. Sono curioso di vedere le italiane nelle coppe, per capire a che livello sono»