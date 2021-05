L’ex Lazio Galderisi: «Roma? Mi auguro che giovedì vinca 4 a 0»

Galderisi, ex giocatore della Lazio, ha parlato della Roma e dell’arrivo di Mourinho. Le sue parole sulla situazione in giallorosso

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Galderisi, ex Lazio, ha parlato della Roma e dell’arrivo di Mourinho.

«I risultati degli ultimi anni non sono stati positivi, e questa è una bella sfida. Così presto non me l’aspettavo, mi auguro che venga fuori un 4-0 clamoroso con lo United perché se lo meriterebbe Fonseca. Comunque la scelta della Roma va rispettata: i crismi per fare bene ci sono, la scelta è bella rischiosa, di quelle che piacciono a lui. Andare a Roma in un momento così… Da Mourinho ti devi aspettare di tutto. Vero però che serve il grande allenatore ma anche Totti che fa gol, o Batistuta. Con l’organizzazione che ha, se riesce a metter dentro qualche buon cavallo può togliersi delle soddisfazioni».