Galderisi: «Lazio in confusione, Tudor deve decidere le basi per il futuro, su Felipe Anderson…» Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Galderisi, ha parlato di Lazio:

CONFUSIONE LAZIO- «Come mai tutta questa confusione? Che succede? Mi sembra ci sia qualcosa da mettere a posto e anche velocemente. Poi le cose arrivano al pettine, i problemi vanno risolti velocemente. Serve qualcosa di diverso per la prossima stagione. Peccato, perché la Lazio aveva fatto molto bene l’anno scorso. Tudor? Deve decidere ora quali sono le basi per un futuro più sereno e capire quali sono gli uomini veri»

FELIPE ANDERSON- «E’ un fenomeno, glielo dissi a Sarri a suo tempo. Se sta bene ti spacca le partite. E’ uno che va sostenuto, ha bisogno di sentirsi la fiducia addosso. Come salta lui l’uomo ce ne sono pochi. Ha bisogno di continuità e amore. Alla Juve non lo so, perché non so che allenatore avrà. Negli ultimi 20 metri ti fa impazzire ma deve avere fiducia. E’ giunto anche il momento di fare il salto di qualità poi»