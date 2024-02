Lazio Bayern Monaco, Galderisi esalta la squadra di Sarri: ha detto questo sulla sfida

Lazio-Bayern Monaco, Giuseppe Galderisi ha analizzato la vittoria dei biancocelesti di ieri sera in Champions League: le dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Giuseppe Galderisi, ex Lazio, ha commentato la vittoria della squadra di Sarri sul Bayern Monaco ieri sera in Champions League:

PAROLE – «Ieri è stato bellissimo. All’Olimpico, quando ci sono queste partite, te lo dico perchè conosco i tifosi laziali, c’è una spinta incredibile. Davano tutti la Lazio per morta, ma la mia sensazione è che dopo l’1-0 e l’espulsione potesse arrivare anche qualche altro gol. Ora il ritorno sarà difficile, ma intanto il calcio ci ha regalato una bella serata. Bisogna andarsi a prendere la qualificazione a Monaco in uno stadio ostico».

