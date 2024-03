Galderisi: «Immobile a Euro 2024? Con Tudor Ciro deve riprendersi perchè serve gente decisiva in attacco»

Galderisi, l’ex calciatore si esprime cosi riguardo la possibile convocazione di Immobile per l’Europeo. Ecco cos ha detto

IMMOBILE – Immobile? Non sta passando una grande stagione. Spalletti è stato chiaro, ma se ne gli ultimi mesi, con l’arrivo di Tudor, si riprende… serve gente davanti che sappia segnare. Retegui ha già la valigia pronta, è l’unico che abbiamo per ora. Scamacca ha caratteristiche che si devono avere, così come Raspadori e Lucca