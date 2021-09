Errore Strakosha, Muslera: «Cose che succedono, i portieri sono soli»

Muslera -ex portiere biancoceleste – ha commentato l’errore di Strakosha, determinante nel match tra Galatasaray e Lazio

Ai microfoni di Sozcu.com.tr, Muslera – attuale portiere del Galatasaray ed ex Lazio – ha commentato l’errore di Strakosha che ha detrminato il risultato della prima gara d’Europa League. Ecco le sue parole:

«Se si guarda, è lo stesso errore che ho fatto io, quache partita fa. Cose del genere possono sempre succedere, i portieri sono soli in campo. Ci saranno errori come quello commesso oggi dal portiere avversario. Questa è la particolarità del lavoro del portiere: i nostri sbagli non sono perdonati e questo fa parte del nostro lavoro. Dobbiamo continuare senza demoralizzarci, non dobbiamo arrenderci».