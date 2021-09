Galatasaray Lazio, le pagelle dei quotidiani: Strakosha peggiore in campo

Le pagelle dei quotidiani hanno praticamente bocciato tutti i calciatori della Lazio impegnati ieri contro il Galatasaray

La Lazio ieri pomeriggio, nell’ esordio stagionale in Europa League, è uscita sconfitta Turk Telekom Stadium di Istanbul al termine di una prestazione con tantissime ombre. I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno bocciato la prestazioni di tutti i ragazzi di Sarri: Strakosha paga la papera decisiva per la vittoria del Galatasaray, Felipe Anderson il migliore, ancora male Luis Alberto, per il resto poche sufficienze .

Corriere dello Sport

Strakosha 4, Lazzari 5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Hysaj 5,5, Akpa Akpro 5 (56′ Milinkovic-Savic 5) Lucas Leiva 5,5 (83′ Cataldi sv), Luis Alberto 4,5 (66′ Basic 6), Felipe Anderson 6 (66′ Pedro 6), Immobile 5 (56′ Muriqi 5), Zaccagni 6, Sarri 5.

Gazzetta dello Sport

Strakosha 4, Lazzari 4,5, Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Hysaj 5,5, Akpa Akpro 5,5 (56′ Milinkovic-Savic 5) Lucas Leiva 6 (83′ Cataldi sv), Luis Alberto 5 (66′ Basic 5), Felipe Anderson 6,5 (66′ Pedro 6), Immobile 5 (56′ Muriqi 5), Zaccagni 5,5, Sarri 5,5.

Il Messaggero

Strakosha 4,5, Lazzari 5,5, Luiz Felipe 5,5, Acerbi 5,5, Hysaj 6, Akpa Akpro 5,5 (56′ Milinkovic-Savic 5) Lucas Leiva 5,5 (83′ Cataldi sv), Luis Alberto 5 (66′ Basic 6), Felipe Anderson 6 (66′ Pedro 6), Immobile 5,5 (56′ Muriqi 5), Zaccagni 5,5, Sarri 5.