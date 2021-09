Galatasaray Lazio: Sarri pronto a cambiare, Zaccagni Basic titolari?

I due neoacquisti, Zaccagni e Basic, hanno convinto Sarri e potrebbero partire da titolari in campo contro il Galatasaray

L’esordio della Lazio in Europa League contro il Galatasaray può essere un’occasione molto importante per i nuovi acquisti. Nella gara di giovedì Sarri potrà provare a inserire Zaccagni e Basic, gli ultimi arrivati in casa biancoceleste, nel suo sistema di gioco.

Come riporta il Corriere dello Sport, i due nuovi acquisti avranno l’occasione di debuttare dal primo minuto contro il Galatasaray. Sia Zaccagni che Basic dovrebbero andare a rinforzare la il centrocampo, apparso in grande crisi nella sfida contro il Milan. I ballottaggi principali sono Immobile – Muriqi, Milinkovic – Akpa Akpro, Cataldi – Escalante per la mediana e Luiz Felipe – Patric per la difesa.