Galatasaray Lazio: Sarri intravede la crisi di rigetto

Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio di Maurizio Sarri che non è ancora riuscito a dare la sua impronta alla squadra

Debutto amaro in Europa League per la Lazio che perde contro il Galatasaray a causa di un autogol di Strakosha. L’albanese non è riuscito a darsi pace neanche a fine partita e non avrebbe mai immaginato un ritorno così sfortunato tra i pali.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri ha iniziato la gara contento e l’ha terminata seduto in panchina scuotendo il capo perché intravede ancora la crisi di rigetto. I biancocelesti continuano ad essere distratti dietro ed il tecnico ripete lo stesso mantra ovvero che assimilare i movimenti e le idee di gioco conta più del risultato. Il 3-5-2 di Inzaghi è ancora un ostacolo duro per il trapasso definitivo e Sarri sta sudando più del previsto, figuriamoci dopo questo bagno turco.