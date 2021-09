Galatasaray Lazio: che errore Strakosha! Turchi in vantaggio – VIDEO

Il vantaggio del Galatasaray arriva in maniera clamorosa, che errore del portiere biancoceleste Starkosha su pallone gestibile

Errore clamoroso. L’esordio stagionale della Lazio in Europa League contro il Galatasaray rischia di esser rovinato e segnato da una sconfitta a causa di un erroraccio di Strakosha.

Manuel Lazzari ha alzato la traiettoria di un cross che sembrava apparentemente innocuo e facile da prolungare sopra la traversa, ma il portiere biacoceleste ha ciccato la presa facendo carambolare il pallone nella propria porta. Non il mondo migliore per ripagare la fiducia oggi datagli da Sarri e creare nel suo allenatore il dubbio per un dualismo con Reina.