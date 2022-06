Gravina: «Ho un piano preciso per il rilancio del calcio italiano»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: tante le idee per il calcio italiano

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del piano salva calcio italiano. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Le cose da fare sono tante, ma il minimo comun denominatore deve essere un progetto che implichi una vera rivoluzione culturale. Serve un diverso approccio nell’affrontare le criticità per ottenere la necessaria credibilità nell’ambito del sistema politico ed economico. Per anni e anni la percezione esterna del governo del calcio, delle sue componenti e dei suoi massimi dirigenti è stata quella di un mondo dove abbondano parole, parole, parole e pochi fatti: è il momento di dimostrare di saper fare davvero sul serio. Questa voglia di cambiamento non è solo personale, ma una necessità impellente per rendere il sistema calcio sostenibile, moderno, attrattivo, competitivo. Presidenti contrari? Dobbiamo debellare questi dannosi micro centri di potere che bloccano il calcio italiano. Siamo impegnati in un’opera di evoluzione positiva del sistema e non intendiamo fermarci davanti a niente e nessuno. Il punto di partenza è prendere coscienza del forte indebitamento».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE