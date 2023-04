Gravina duro: «Razzismo? Adesso basta!»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare del tema razzismo dopo gli episodi di Juventus-Inter: il duro attacco

Intervistato dal Corriere della Sera, Gabriele Gravina ha parlato così del tema razzismo

«Siamo nel pieno di un’isteria sociale che sta contagiando l’intero Paese in diversi ambiti, uno di questi è il calcio, che ne è la prima vittima. Ma adesso basta! È tempo delle assunzioni di responsabilità, anche dei protagonisti in campo. Nella riunione di pochi giorni fa con i ministri Piantedosi e Abodi insieme ai rappresentanti delle Comunità ebraiche, ho sottolineato proprio questo aspetto: la Figc c’è ed è disponibile a lavorare per trovare soluzioni condivise».