Verona, Cioffi: «Siamo pronti per la Lazio, su Sarri...»

Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato della prossima sfida contro la Lazio elogiando Maurizio Sarri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gabriele Cioffi ha parlato così della sfida di domani contro la Lazio:

FIDUCIA IN VISTA DELLA LAZIO – «Sì, siamo pronti per questa sfida e ce la giocheremo. Servirà coraggio, ben sapendo che per far risultato a Roma dovremo dare il 110%, anche perché l’ambiente sarà molto caldo. Troveremo una Lazio che gioca a memoria, carica dal risultato ottenuto in coppa».

SARRI – «Prima di tutto per me è un onore essere definito collega di Sarri. E’ un maestro, si è formato da solo e ha vinto insistendo con le sue idee».

