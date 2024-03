Futuro Sarri, permanenza in bilico: spunta il retroscena sul tecnico toscano

Futuro Sarri, permanenza in bilico: decisivi gli ultimi tre mesi di stagione ma spunta il retroscena sulla volontà del tecnico

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio è ancora tutto da decifrare il futuro di Maurizio Sarri, tecnico legato al club biancoceleste da un contratto fino al 30 giugno del 2025 da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Per la società saranno decisivi i prossimi tre mesi di stagione (oltre alle undici partite di campionato la Lazio ha anche l’ottavo di finale con il Bayern Monaco in Champions League e la semifinale di Coppa Italia con la Juve). Nelle ultime settimane è però spuntato un retroscena: Sarri starebbe pensando di lasciare la Lazio perchè considera concluso il suo ciclo in biancoceleste.