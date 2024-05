Futuro Kamada, sarà ADDIO: vicino l’accordo con un club di Premier League per il centrocampista giapponese

Si avvicina l’addio per Daichi Kamada alla Lazio, dopo che il giapponese non ha attivato la clausola per il rinnovo automatico del suo contratto con il club.

Come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore ora è molto vicino al Crystal Palace a parametro zero. Dopo le trattative saltate per il rinnovo con la Lazio, il trequartista giapponese è pronto a unirsi alle Eagles. Il motivo che ha interrotto le trattative tra le parti è stato l’inserimento di una nuova clausola, con gli agenti del giapponese che volevano una clausola molto bassa per potersi liberare tra un anno. Lotito era disposto a scendere dalla richiesta di 20M€ ma non avrebbe mai concesso al giocatore di liberarsi quasi gratis.