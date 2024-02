Futuro Allegri, la Lazio all’orizzonte? Righetti: «Ecco dove andrà»

Futuro Allegri, Ubaldo Righetti, amico del tecnico della Juve, ha parlato del suo futuro: ipotesi Lazio? Le dichiarazioni

Ospite alla Domenica Sportiva, Ubaldo Righetti ha parlato così del futuro di Allegri:

LE PAROLE – «Credo che finirà l’anno alla Juve, poi vorrà vivere altre esperienze. Non penso all’estero. Gli allenatori dicono che tre anni è il tempo massimo che si può trascorrere in una società: c’è la costruzione, lo sviluppo e poi semmai il risultato… Potrebbe andare al Napoli? Non credo. Magari al centro… La Roma gli piace, la Lazio non credo. Ha rifiutato anche il Real Madrid a suo tempo, anche alla Roma ci è andato vicino».