Fuser: «Lazio SUPERIORE al Torino. I granata possono comunque QUALIFICARSI in Europa». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Diego Fuser ha parlato così della sfida tra Lazio e Torino vinta dai biancocelesti domenica scorsa:

PAROLE – «Qualificazione in Europa possibile per il Torino? Ci sarà da soffrire come sempre, ma dico di sì. Chiaramente ci sono 6-7 squadre superiori al Toro, che se la gioca con Fiorentina e Bologna per un posto in Conference League. Ecco perché non drammatizzerei per la sconfitta interna contro la Lazio, che resta per organico un gradino sopra ai granata».