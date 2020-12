Fuser: «Con la Lazio ho passato anni bellissimi. Ecco qual è l’unico rimpianto»

Diego Fuser, ex centrocampista della Lazio, ha parlato all’inserto del Corriere dello Sport “Il Cuoio”. Queste le sue parole

Diego Fuser, ex centrocampista della Lazio, ha parlato all’inserto del Corriere dello Sport “Il Cuoio”. Queste le sue parole.

RIMPIANTO E COPPA ITALIA – «Con la Lazio ho passato 6 anni bellissimi, l’unico rimpianto è che avrei voluto vincere lo scudetto per chiudere in bellezza. Coppa Italia? Un bellissimo ricordo».

ZOFF – «Zoff mi volle con insistenza alla Lazio, ringrazierò sempre Zeman, mi ha cambiato ruolo e ci siamo divertiti in quegli anni».

GOL PIÙ BELLO – «Contro il Cagliari in mezza rovesciata su assist di Gascoigne. Che persona Gazza, una volta si presentò al campo d’allenamento con una moto da cross. Un’altra volta rubò la macchina da golf. Peccato che gli infortuni lo abbiano fermato»