Funerali Pino Wilson, Massimo Maestrelli: «Spalle alte e schiena dritta, sarai indimenticabile»

Parole commoventi quelle di Massimo Maestrelli ai funerali di Pino Wilson

Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, ha salutato con voce commossa Pino Wilson. Le sue parole nel corso dei funerali della bandiera della Lazio.

LE PAROLE – «Ciao Capitano, ai miei occhi lo sei sempre stato. Col tuo modo di essere e il tuo inconfondibile stile: spalle alte e schiena dritta. Ringrazio Dio di avermi dato l’occasione di avermi fatto condividere con te momenti indimenticabili, in quel viaggio in treno. Mi hai raccontato la tua storia. I primi ricordi a Tor di Quinto dove scarpini e maglie si mischiavano a fucili, pallottole e bersagli. Venivi a casa nostra con le pastarelle e ci davi tanta forza, sei stato costante e ci hai aiutato. Tu e i ragazzi siete stati tutto per babbo. Ora c’è un nuovo percorso, riposerai con i tuoi cari. Solo tu potevi essere il capitano di quella squadra di matti. Addio Capitano».