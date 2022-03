Funerali Pino Wilson, il saluto dei figli: «Ci hai insegnato che la dignità non si può mai perdere»

Nel corso dei funerali di Pino Wilson, hanno preso la parola anche i figli della bandiera della Lazio

LE PAROLE – «Caro papà, per il popolo laziale sei sempre stato un campione. A noi quel campione ci ha insegnato che la dignità non si può mai perdere. Si può sbagliare. Hai rinunciato e pagato per la tua lealtà. Sorrido pensando che c’è una parte di te che appartiene solo a noi. Buon viaggio pa’, tu lo sai che il nostro amore sarà sempre più forte di tutto».