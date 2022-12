Funerali Mihajlovic, il presidente della CEI: «Non è scappato di fronte alla malattia, è stato un guerriero fragile»

Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, ha ricordato Sinisa Mihajlovic nell’omelia funebre durante i funerali odierni

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, nell’omelia funebre ai funerali di Sinisa Mihajlovic ha ricordato così il tecnico:

«Non è scappato davanti alla malattia, ha dato forza mostrando la fragilità dolce di un guerriero. La fragilità è una porta, non un muro. Togliamo le pietre dal nostro cuore per vivere in pace con noi e gli altri. Ci stringiamo intorno a loro e a chi è legato a lui. Sinisa voleva diventare vecchio con tanti nipoti, è stato uno capace di dare un’occasione a chi non l’aveva mai avuta e vorrei che oggi sentiate l’affetto della madre chiesa. Proprio perché è una madre non si arrenderà mai al dolore dei suoi figli. È un saluto doloroso che ci lascia increduli».