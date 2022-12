Funerali Mihajlovic, lo striscione dei tifosi in onore di Sinisa – FOTO

Funerali Mihajlovic: lo striscione degli ultrà della Lazio in onore di Sinisa all’esterno della basilica – FOTO

Momenti emozionanti fuori dalla Basilica in cui sono sono celebrati i funerali di Sinisa Mihajlovic. Oltre al feretro portato in spalla da Mancini, De Silvestri, Arnautovic e Stankovic i tifosi hanno srotolato un enorme striscione in onore dell’ex giocatore biancoceleste.

«Sinisa, non sarai dimenticato. Onore a chi gli amici non ha mai rinnegato», il contenuto dello striscione.