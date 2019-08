Funerali Diabolik, il Questore firma l’ordinanza: ecco tutte le restrizioni

Domani si terranno i funerali di Diabolik e arriva la firma del Questore sull’ordinanza

Il Questore di Roma ha firmato l’ordinanza contenente le misure di sicurezza per i funerali di Diabolik. Come riporta Adnkronos, le esequie si terranno domani – mercoledì 21 agosto – al Divino Amore e vi potranno partecipare solo le 100 persone indicate nella lista fornita alle forze dell’ordine. Il feretro (scortato dalla Polizia) verrà trasportato dal policlinico di Tor Vergata verso la chiesa alle ore 15, e le auto potranno parcheggiare davanti al Santuario. Chi non fa parte dei 100 invitati non potrà spostarsi più avanti di piazzale Don Umberto Terenzi, dove c’è un’area di sosta. Sono previsti diversi servizi di vigilanza, che saranno: a Tor Vergata, al Santuario del Divino Amore, alle stazioni della metropolitana e fermate degli autobus limitrofe, ai caselli autostradali, alle stazioni ferroviarie e al Cimitero Flaminio, dove la salma di Fabrizio Piscitelli verrà trasportata a seguito del rito funebre. Nella giornata di giovedì si terrà la cremazione del corpo secondo la volontà della famiglia. Inoltre, l’ordinanza prevede che entro le ore 19 di oggi vengano sgomberati i veicoli in sosta in Via Ardeatina nei pressi del Divino Amore.