Collovati: «Quella di ieri sera per l’Italia è una grandissima umiliazione»

Fulvio Collovati, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato l’eliminazione dell’Italia contro la Macedonia: le sue parole

Fulvio Collovati ha parlato a JuventusNews24.com della clamorosa debacle dell’Italia, fuori dal Mondiale dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord.

ITALIA – «E’ un’umiliazione. Poteva starci col Portogallo, ma con la Macedonia non me l’aspettavo. E’ l’ennesimo brutto colpo per il calcio italiano che non vuole cambiare le regole, le formule, non vuole puntare sui settori giovanili. Mancheremo ai Mondiali per 12 anni e per una nazionale come l’Italia è umiliante. Siamo campioni d’Europa uscenti, ma abbiamo visto una squadra scarica. Era evidente che avremmo dominato perché la Macedonia doveva difendersi e basta, ma non abbiamo fatto un tiro in porta, il portiere non ha fatto nemmeno una parata. E’ mancata la lucidità, non so cosa dire. Sono rimasto disarmato».

