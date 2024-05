Collovati e l’ANEDDOTO su Chinaglia: «Lo incontrai in Coppa Italia, ecco come andò»

Fulvio Collovati, ex calciatore e opinionista, ha raccontato un divertente aneddoto su Chinaglia: cosa è successo in Coppa Italia

Ospite alla Domenica Sportiva, Fulvio Collovati, ex calciatore e opinionista, ha parlato così del simbolo della Lazio, Giorgio Chinaglia:

PAROLE – «In campionato non la incontrai perché ero ancora molto giovane. La affrontai in Coppa Italia. Esordii contro Chinaglia. Meglio che non dico cosa mi fece. Appena entrai in campo mi prese per un orecchio e mi disse ‘Non fare il furbo e non mi menare’. Mi sono impaurito subito e aveva già vinto lui. Garlaschelli, Re Cecconi, D’Amico era una squadra di grande personalità e qualità».