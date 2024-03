Frosinone, Mazzitelli: «Dobbiamo ripartire dalla prossima. Sappiamo qual è il nostro obiettivo». Le parole del giocatore

Un ‘altra pesante sconfitta per il Frosinone (prossimo avversario della Lazio) che cade contro il Sassuolo. Al termine della sfida contro la squadra di Ballardini ecco le parole di Mazzitelli ai microfoni di Dazn.

PAROLE– «Dobbiamo ripartire dalla prossima, ci sono ancora tante partite da giocare. Sappiamo qual è il nostro obiettivo.Dobbiamo cercare di superare questa sconfitta dal punto di vista mentale, scaricare la tensione tra oggi e domani e poi ricaricarci per ripartire con la testa più libera. Dopo la partita non si parla tanto tra noi, ci siamo detti che il campionato non termina di certo oggi, c’è il tempo per fare tutto quello che vogliamo ».