Frosinone-Lazio: scontri in Curva Nord, cosa è successo

Durante la vittoria per 2-3 della Lazio contro il Frosinone, si sono verificati degli brutti episodi di scontri nella curva di casa

Al Benito Stirpe di Frosinone la Lazio guidata da Martusciello si è imposta in rimonta per 2-3, con i ciociari che almeno per ora rimangono impantanati in zona retrocessione. Al termine della partita si sono verificati degli scontri nella Curva Nord dei padroni di casa.

Alcuni tifosi infatti, al triplice fischio dell’arbitro hanno iniziato a fischiare la loro squadra, scatenando la rabbia di chi invece era rimasto al proprio posto per applaudire i ragazzi in campo, autori di una buona prestazione.