Frosinone Lazio, dove vedere la sfida di domani in diretta tv: tutti i dettagli sull’amichevole che affronteranno i biancocelesti

Dopo il successo contro i tedeschi dell’Hansa Rostock domani, sabato 3 agosto, la Lazio affronterà il Frosinone nel match amichevole in programma allo Stirpe. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45.

Come seguire la sfida? L’incontro sarà visibile su Dazn, sia in tv sia in streaming accedendo alla piattaforma tramite app o sito, e in differita anche sul canale 233 di Sky. Inoltre, sarà trasmesso in diretta su sslazio.it.