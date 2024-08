Frosinone Lazio, il club suona la carica per l’appuntamento di oggi -FOTO. Questa sera alle 20.45 i biancocelesti torneranno in campo

Questa sera alle 20.45 la Lazio torna in campo contro il Frosinone per il quinto test pre-campionato. Dopo aver affrontato l’Auronzo, il Trapani, la Triestina e l’Hansa Rostock, i biancocelesti scendono in campo contro una delle formazioni che la scorsa stagione sono retrocesse in Serie B. La società ha ricordato l’appuntamento di oggi, scegliendo Noslin come uomo copertina e con scritto: “Hey Eagles, it’s matchday”.