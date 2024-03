Cataldi a DAZN: «Settimana particolare, oggi tre punti per ripartire, nuovo mister?...»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara contro il Frosinone

Una settimana particolare per tutti. Abbiamo cercato di isolarci da tutto, visto che dobbiamo dire la nostra in campo. Oggi portiamo a casa tre punti importanti e ripartiamo. Quando un allenatore arriva a dare le dimissioni significa che qualcosa si era rotto, le prestazioni hanno dimostrato questo. Quest’anno abbiamo fatto gare non all’altezza e le responsabilità son da dividere. Spiace essere lontano dai posti che ci competono. Non so se arriverà un altro mister, spero che si possa fare comunque qualcosa di importante e mettere le basi per il futuro. Tradimento a Sarri? I panni si lavano sempre in casa e preferirei chiudere ogni tipo di polemica. Gruppo? Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, la Lazio deve venire prima di tuttoer gruppo intendo tutto, da staff, società e calciatori. Se tutti non vanno nella stessa direzione non si esaltano neanche i singoli, le partite si vincono correndo e giocando per gli altri. Il trucco è tutto qui, se c’è qualcosa che non va chi di dovere deve prendere le decisioni e si sceglie il bene della Lazio. Parolo nostro allenatore? Marcolino sarebbe il benvenuto, conosce tutto. Marco è preparatissimo. E’ la stessa situazione che abbiamo vissuto quando venne esonerato Pioli? Forse anche più complicata. Io cerco di dare il massimo, mi sento un muratore. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche importanti, io cerco di dare il 100% quel che posso dare, dò. Punizioni? Ho perso un po’ di qualità, la devo riprendere.