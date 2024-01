Frey su Inter-Lazio: «Nerazzurri favoriti ma i biancocelesti possono creargli dei problemi»

Frey, l’ex portiere si esprime sulla sfida di Supercoppa che si giocherà venerdì esprimendosi a riguardo con idee chiare

Intervenuto ai microfoni di Tvplay, Sebastian Frey si esprime sulla partita di venerdì tra Inter-Lazio rilasciando a riguardo queste dichiarazioni. Ecco cos’ha detto l’ex portiere di Inter e Parma

INTER-LAZIO – Sulla carta è favorita l’Inter ma è una partita insidiosa e non deve prenderla sottomano cercando di avere sempre il monopolio del gioco. La Lazio, nonostante non possa tenere lo stesso ritmo, ti può mettere in difficoltà e creare dei problemi, devi tenere in mano la partita dall’inizio alla fine non concedendo troppi spazi o indietreggiando