Frey: «La Lazio ha un ottimo portiere, la Roma invece dovrebbe puntare su…». Le parole dell’ ex portiere

Ai microfoni di TvPlay, l’ex portiere Sebastian Frey ha fatto il punto della situazione riguardo tutti gli estremi difensori della Serie A. Dal Milan al Napoli, fino alla Lazio e alla Roma. Ecco cosa ha dichiarato.

PAROLE– «Credo che sia giusto che a fine stagione le strade tra Meret e il Napoli si dividano. Io penso che Meret debba lavorare con tranquillità e serenità in una piazza che abbia fiducia in lui. E’ un ragazzo molto valido che ha già una buona esperienza e ritengo che ci possano essere delle squadre, anche italiane, che possono puntare su di lui. La Lazio è sistemata perché ha un ottimo portiere, mentre la Roma ha Rui Patricio che non convince particolarmente: perché non potrebbe puntare su Meret? ».