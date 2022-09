Freitas: «Giovani in Italia? Vi spiego quale è il problema»

Carlos Freitas, ex diesse della Fiorentina, ha parlato del problema legato ai giovani in Italia: le sue dichiarazioni

Carlos Freitas, ex diesse della Fiorentina, ha parlato della situazione dei giovani in Italia. Ecco le sue parole:

«In Italia solitamente non si punta sui giovani. Non è facile spiegare il perché, siccome quando vengono utilizzati poi rispondono positivamente. Forse presentare alla piazza e ai media un nome affermato è qualcosa che inizialmente viene apprezzato. Gli esempi perfetti sui giovani sono Salisburgo e Lipsia. In Italia serve un cambio di mentalità».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE