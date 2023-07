Frattesi: «Vi dico il motivo per cui ho deciso di venire all’Inter»

Frattesi, il nuovo centrocampista dell’Inter rilascia le sue prime dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club

Ai microfoni del canale ufficiale dell’Inter, Davide Frattesi rilascia le sue prime parole da nuovo centrocampista nerazzurro, in cui spiega la sua scelta di approdare alla corte di Inzaghi

PAROLE – Basta un attimo girarsi verso la bacheca e le coppe per capire l’importanza di questo Club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato contro l’Inter e sono rimasto davvero colpito dallo stadio e dai tifosi. Per me è un fattore molto importante, per questo non ci ho pensato un attimo quando mi si è presentata questa opportunità