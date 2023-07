Frattesi-Inter è UFFICIALE: rimpianto Sarri, ma era inarrivabile

Frattesi, il centrocampista azzurro è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: era seguito dalla Lazio ma era inarrivabile

Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, l’ormai ex Sassuolo era seguito anche dalla Lazio con Sarri che aveva approvato il suo arrivo ma era irraggiungibile. A darne l’annuncio è il club nerazzurro con un comunicato ufficiale

COMUNICATO – Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto. Ora Davide è atteso da una nuova sfida, a tinte nerazzurre: Frattesi la affronterà come sempre a viso aperto