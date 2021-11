Fratelli Tutti, Immobile arbitro speciale: «Spero di non fare danni» – VIDEO

A pochi minuti dall’inizio dell’amichevole a Formello, Immobile, arbitro speciale delle sfida dice la sua sul suo ruolo per l’occasione

Giornata importante oggi in quel di Formello, dove si svolgerà l’amichevole Fratelli tutti tra la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization. Le squadre stanno ultimando il warm up nel frattempo negli spogliatoi Ciro Immobile, che per l’occasione lascierà i panni di attaccante e vestirà quelli di arbitro speciale della sfida, ha commentato il suo ‘nuovo’ ruolo. Ecco le sue parole riportate tramite un video pubblicato dalla Lazio su Twitter:

«Ciao ragazzi so che mi vedete in questa veste particolare ma sono scelto da Papa Francesco per arbitrare la partita Fratelli Tutti, spero di non fare danni e che ci divertiremo»