Francia, la decisione di Deschamps su Guendouzi: la lista dei convocati

La Francia sarà impegnata contro Gibilterra e Grecia, rispettivamente il 18 e il 21 novembre alle 20:45, e per l’occasione Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati. Nell’elenco non figura il nome di Guendouzi. Il centrocampista della Lazio anche questa volta non è stato preso in considerazione per gli impegni in calendario. Di seguito l’elenco.