Francia, Deschamps CONTESTATO dopo l’eliminazione a Euro 2024: «Fermati e vai a giocare a padel». Il commento dell’editorialista di RMCSport

Daniel Riolo, editorialista per RMCSport, ha contestato duramente Didier Deschamps per l’eliminazione della Francia agli Europei.

COMMENTO – «Deschamp, fermati e vai a giocare a padel a Monaco. Lui non vuole che Zidane prenda in mano la nazionale francese perché sa che è quello che vorrebbero tutti. È contrario a questa idea. Gli fa così male l’idea che Zidane, che non ha allenato neanche per un minuto la Francia, dovrebbe essere considerato un salvatore, mentre lui, che a lui che ha vinto un Mondiale venga chiesto di farsi da parte».