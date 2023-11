Totti torna sul derby: «L’ho visto, ai nostri tempi erano diversi». E critica la Roma

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha commentato il derby di domenica pomeriggio terminato 0-0: le sue dichiarazioni

Ospite alla Bobo Tv, Francesco Totti ha parlato così del derby tra Lazio e Roma:

«Se l’ho visto? Sì, ti rispondo con una risposta semplicissima. Una partita in cui fanno 2 tiri in porta la Lazio, 1 la Roma, non può essere una partita penso, incredibile. Ai tempi nostri erano altri derby, anche se fosse stato brutto, però con qualche scarpata in più era un po’ più focosa la partita. E’ quello che non si riesce a capire. Giocatori di questo calibro che non riescono a fare un tiro in porta durante 90′, ti fa riflettere, pensare. Sicuramente neanche li avranno messi in condizioni di tirare in porta. Poi sarà stata più brava la Lazio, sarà stata meno brava la Roma, però nell’arco di 90′, un tiro in porta tra Dybala e Lukaku non c’è mai stato».