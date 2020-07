Lazio, Leiva in clinica per accertamenti al ginocchio

Mattinata di accertamenti per Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio, operato al ginocchio lo scorso aprile, si è sottoposto ad alcuni strumentali presso la clinica di riferimento biancoceleste.

Controlli e accertamenti per Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio in mattinata ha raggiunto la clinica di riferimento biancoceleste per monitorare il ginocchio, operato lo scorso aprile. Il brasiliano accusa ancora un po’ di fastidio e durante la gara contro il Sassuolo è stato richiamato in panchina nel secondo tempo. La sua situazione è sotto controllo.