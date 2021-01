Daniele Fortuna (Radio Rai) ha parlato di Lazio e Roma ai microfoni di Radiosei: le sue parole

Daniele Fortuna di Radio Rai è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato lo stato attuale di Lazio e Roma, concentrandosi sul valore effettivo delle rose:

«Contro il Parma si è vista una Lazio blanda nel primo tempo, con un Reina miracoloso, ma nel secondo tempo si è vista tutta la qualità dei biancocelesti. Sinceramente non capisco l’ostinazione della società nel non fare mercato, preoccupante per le ambizioni Champions del gruppo di Inzaghi. Gli acquisti della Roma, Mayoral, Villar, Ibañez, stanno cominciando a fare bene, per questo reputo la rosa della Roma più ampia. Non mi sembra la Lazio abbia il desiderio di rinforzarsi ulteriormente».