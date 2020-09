Formello, verso Lazio-Atalanta: Inzaghi conferma gli 11 di Cagliari

Allenamento mattutino nel centro sportivo laziale. Non si prevedono cambi di formazione per a gara di mercoledì con l’Atalanta.

Meno due giorni alla sfida con l’Atalanta. Meno due giorni al recupero della prima giornata di campionato. Simone Inzaghi, dopo l’allenamento di scarico di ieri, ritrova la squadra. Non c’è tempo per godersi il successo sul Cagliari. Tutti al lavoro. Si rivede Lukaku, non convocato per la trasferta in Sardegna. Lavoro differenziato per Bastos (in uscita) e Vavro. Ancora assente Luiz Felipe alle prese con un infortunio alla caviglia. Per il match con i nerazzurri di Gasperini non si prevedono cambi rispetto alla sfida di sabato scorso, con Adam Marusic confermato sulla fascia sinistra, dove ha ben figurato contro i sardi, mettendo a segno due assist.