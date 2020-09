Formello, tornano i Nazionali: rete per Acerbi, scarico per Immobile

La Lazio ha concluso la prima delle due sedute in programma oggi.

Si è conclusa la prima delle due sedute giornaliere in quel di Formello per la Lazio di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino ha riavuto a disposizione i giocatori impegnati con le rispettive nazionali (ad eccezione di Sergej Milinkovic-Savic, il quale in mattinata ha effettuato dei controlli presso la clinica Paideia).

Presente anche Francesco Acerbi, di cui si è discusso molto in questi giorni relativamente alle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Rai Sport legate al rinnovo. Il difensore, il quale ha anche messo a segno un gol nella partitella in famiglia) avrà a breve un colloquio con la società. Solito lavoro a parte per Danilo Cataldi e ranghi ridotti per Lucas Leiva, il cui recupero procede nel migliore dei modi. Seduta di scarico anche per Ciro Immobile, autore di un assist nel match contro l’Olanda. Oggi pomeriggio prevista la seconda seduta.