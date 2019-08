FORMELLO – Lazio, la ripresa: Leiva e Luiz Felipe i jolly, differenziato per gli infortunati

La Lazio ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in quel di Formello: ecco il report della seduta di lavoro

Dopo alcuni giorni di relax al termine dei ritiri di Auronzo e Marienfeld, la Lazio si è ritrovata a Formello questo pomeriggio alle 18. Simone Inzaghi ha dovuto far a meno dei giocatori infortunati: Lulic, Milinkovic e Caicedo. Sensazioni positive ruotano attorno al capitano biancoceleste, che sembra il più vicino al ritorno in campo. Più dubbi intorno alla presenza del Sergente e dell’ex Espanyol per la prima gara di campionato contro la Sampdoria.

ALLENAMENTO – La seduta di lavoro è iniziata con una fase di stretching ed esercitazioni di riscaldamento. Dopodiché, lavoro atletico e partitella a campo ridotto. Luiz Felipe e Leiva hanno saltato la parte finale della sgambata, mentre nella parte d’allenamento precedente hanno indossato il fratino da jolly. Per il resto tutti in gruppo ad eccezione di Marusic, Lukaku, Wallace e Durmisi. Fissata per domani una doppia seduta con i biancocelesti che si alleneranno sia alle 9.30 che alle 18.