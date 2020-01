Formello, annullata la seconda seduta di allenamento: il comunicato

Formello, dopo l’allenamento di questa mattina mister Simone Inzaghi ha deciso di annullare la sessione pomeridiana

La Lazio questa mattina è scesa in campo a Formello per la seduta di allenamento mattutina in vista della gara di domenica con la Spal. Era in previsione anche una seconda sessione nel pomeriggio ma è stata annullata. Ecco il comunicato pubblicato sul sito dei biancocelesti.

«La Prima Squadra della Capitale ha lavorato in vista della SPAL mettendo sul campo tanta intensità. Ritmi elevati ed ottimo rendimento degli uomini in campo che hanno portato mister Simone Inzaghi a scegliere di annullare la seconda seduta di giornata, prevista per il pomeriggio. Lulic e compagni si ritroveranno in campo direttamente domani pomeriggio».