FORMELLO Riecco Leiva, tandem Correa-Immobile. Ballottaggio in difesa

Questa mattina a Formello è andata in scena la consueta seduta di allenamento

La formazione che affronterà il Milan domani sera non è ancora stata decisa. L’attacco sarà guidato da Immobile ed è molto prevedibile un tandem con Joaquìn Correa, mentre Caicedo farà il suo ingresso a partita in corso.

TORNA L’EX LIVERPOOL – In regia troveremo Lucas Leiva, tenuto a riposo nella sfida infrasettimanale contro il Torino di Mazzarri. Ai lati del brasiliano gli irrinunciabili Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sulle fasce Lulic in quella mancina, mentre dalla parte opposta Manuel Lazzari è favorito su Marusic. Dietro i dubbi maggiori: doppio ballottaggio per i posti ai lati di Acerbi. Luiz Felipe e Bastos potrebbero sorpassare Patric e Radu, utilizzati nelle ultime due sfide.