Formello, prove tattiche in corso: assente Acerbi

Formello, prove tattiche in corso per la squadra di Inzaghi in vista del match di domenica contro il Genoa di Nicola

Continuano le prove tattiche anti-Genoa nel quartier generale di Formello. Allenamento mattutino per i ragazzi di Inzaghi. Assente, a sorpresa, Acerbi che non ha partecipato alla seduta. Nessuna notizia in merito ma non è detto che sia a rischio per domenica.

In difesa Patric e Bastos si giocano una maglia da titolare, Radu stabile a sinistra al centro l’unica opzione sarebbe Vavro. Sulle face invece il ballottaggio è tra Lazzari e Marusic a destra, con il primo in vantaggio sul secondo; Jony invece dovrebbe essere sicuro del posto a sinistra al posto di Lulic. In attacco ballottaggio tra Caicedo e Correa, l’argentino potrebbe affiancare Immobile dal primo minuto. A rischio Adekanye rientrato prima dalla seduta negli spogliatoi.